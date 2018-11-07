Динамо – Ренн: Яшкін прогнозує веселий футбол у матчі Ліги Європи

Екс-хавбек Динамо Артем Яшкін поділився очікуваннями від матчу Динамо – Ренн.

"Перемога Динамо у першому матчі – точно не випадковість. Чому Динамо більше забиває у Лізі Європи, ніж в УПЛ? У чемпіонаті України проти Динамо більшість команд виходить грати в суперзакритий футбол, майже не думаючи про атаку та голи. Саме тому доводиться атакувати лише позиційно. Дуже важко в такому футболі знаходити вільні зони та можливості для прицільних ударів.

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А в Лізі Європи команди переважно грають на зустрічних курсах. Суперники теж поважають себе і вірять у те, що можуть перемогти Динамо. Тому на євроарені і виходять, скажімо так, більш цікаві матчі.

Гадаю, у матчі Динамо і Ренна буде веселий футбол. Гості гратимуть на перемогу та атакуватимуть. У них немає вибору, адже Ренн має лише 3 очки.

Сподіваюся поєдинок проти Шахтаря не позначиться на кондиціях Динамо. Мені здається, що "динамівці" зараз у нормальній функціональній формі. Ця гра з Ренном нічим не менш важлива, ніж матч у Харкові. Тож я думаю, що "біло-сині" матимуть достатньо і фізичних, і моральних сил, аби грати на перемогу", – передає слова Яшкіна прес-служба столичного клубу.

Поєдинок Ліги Європи Динамо – Ренн відбудеться 8 листопада в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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