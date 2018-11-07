Динамо – Ренн: Яшкин прогнозирует веселый футбол в матче Лиги Европы

Экс-хавбек Динамо Артем Яшкин поделился ожиданиями от матча Динамо – Ренн

"Победа Динамо в первом матче – точно не случайность. Почему Динамо больше забивает в Лиге Европы, чем в УПЛ? В чемпионате Украины против Динамо большинство команд выходит играть в суперзакрытый футбол, почти не думая об атаке и голах. Именно поэтому приходится атаковать только позиционно. Очень трудно в таком футболе находить свободные зоны и возможности для прицельных ударов.

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А в Лиге Европы команды преимущественно играют на встречных курсах. Соперники тоже уважают себя и верят в то, что могут победить Динамо. Поэтому на арене и выходят, скажем так, более интересные матчи.

Думаю, в матче Динамо и Ренна будет веселый футбол. Гости будут играть на победу и атаковать. У них нет выбора, ведь Ренн имеет только 3 очка.

Надеюсь поединок против Шахтера не отразится на кондициях Динамо. Мне кажется, что "динамовцы" сейчас в нормальной функциональной форме. Эта игра с Ренном ничем не менее важна, чем матч в Харькове. Поэтому я думаю, что "бело-синие" будут иметь достаточно и физических, и моральных сил, чтобы играть на победу", – передает слова Яшкина пресс-служба столичного клуба.

Поединок Лиги Европы Динамо – Ренн состоится 8 ноября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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