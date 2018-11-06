Динамо – Ренн: голкіпер французів Діалло пропустить матч Ліги Європи

Ліга чемпіонів — 11:00 1141
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Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів
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Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили до Англії з усіма лідерами у складіЛіга чемпіонів — 10:12 292
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ПСЖ оскаржив у CAS рішення УЄФА про відновлення розслідування щодо порушення клубом фінансового фейр-плейФранція — 09:22 158
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Соларі – проблеми Реала – 7:5 – що вже виправив і над чим варто попрацювати тимчасовому керманичу "вершкових"Іспанія — 5 лист 1093
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Казус Коноплянки, Роналду та екс-"гірник" карають Срну, падіння Неймара і голи братів Азара – топ-фішки євровікендуСвіт — 5 лист 5467
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