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Динамо – Ренн: голкіпер французів Діалло пропустить матч Ліги Європи

10:27 89 Читать на русском
Динамо – Ренн: голкіпер французів Діалло пропустить матч Ліги Європи
Абдудай Діалло / Фото: ФК Ренн

Основний голкіпер Ренна Абдулай Діалло пропустить матч Ліги Європи проти Динамо.

Воротар Ренна Абдулай Діалло не встигне відновитися до матчу проти Динамо, повідомляє портал Динамо Киев от Шурика.

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Він отримав травму 28 жовтня в матчі проти Реймса. Очікувалося, що на відновлення знадобиться 10 днів, але воно трохи затяглося.

У поточному сезоні 26-річний сенегалець зіграв 6 матчів, в яких пропустив 8 голів. Інший голкіпер команди Томаш Коубек в цьому сезоні виступив в 10 іграх, пропустив 14 м'ячів.

Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
до матчу
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дн
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7
год
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50
хв
Ренн
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Теги
Абдулай Діалло Абдулай Діалло Ренн Ренн Ліга Європи Динамо - Ренн
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