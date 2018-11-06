Динамо – Ренн: голкіпер французів Діалло пропустить матч Ліги Європи

Основний голкіпер Ренна Абдулай Діалло пропустить матч Ліги Європи проти Динамо.

Воротар Ренна Абдулай Діалло не встигне відновитися до матчу проти Динамо, повідомляє портал Динамо Киев от Шурика.

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Він отримав травму 28 жовтня в матчі проти Реймса. Очікувалося, що на відновлення знадобиться 10 днів, але воно трохи затяглося.

У поточному сезоні 26-річний сенегалець зіграв 6 матчів, в яких пропустив 8 голів. Інший голкіпер команди Томаш Коубек в цьому сезоні виступив в 10 іграх, пропустив 14 м'ячів.