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Динамо – Ренн: голкипер французов Диалло пропустит матч Лиги Европы

10:32 39 Читати українською
Динамо – Ренн: голкипер французов Диалло пропустит матч Лиги Европы
Абдудай Диалло / Фото: ФК Ренн

Основной голкипер Ренна Абдулай Диалло пропустит матч Лиги Европы против Динамо.

Вратарь Ренна Абдулай Диалло не успеет восстановиться к матчу против Динамо, сообщает портал Динамо Киев от Шурика.

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Он получил травму 28 октября в матче против Реймса. Ожидалось, что на восстановление понадобится 10 дней, но оно немного затянулось.

В текущем сезоне 26-летний сенегалец сыграл 6 матчей, в которых пропустил 8 голов. Другой голкипер команды Томаш Коубек в этом сезоне выступил в 10 играх, пропустил 14 мячей.

Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
до матча
2
дн
:
7
час
:
39
мин
Ренн
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Абдулай Диалло Абдулай Диалло Ренн Ренн Лига Европы Динамо Киев - Ренн
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