Динамо – Олімпіакос: квитки надійдуть у продаж 8 січня – відома цінова категорія

Вболівальники Динамо зможуть найближчим часом придбати перепустки на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

8 січня, розпочнеться продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2018/19 Динамо – Олімпіакос.

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Перепустки на матч будуть доступні в різних цінових категоріях, від найдешевших (50 грн) до найдорожчих (500 грн).

Продаж квитків здійснюватиметься в касах на Троїцькій площі (біля станції метро Олімпійська), а також у касах стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.

Сам поєдинок відбудеться 21 лютого, початок о 22:00.

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