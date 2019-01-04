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Динамо – Олімпіакос: квитки надійдуть у продаж 8 січня – відома цінова категорія

18:48 86 Читать на русском
Динамо – Олімпіакос: квитки надійдуть у продаж 8 січня – відома цінова категорія
Динамо / Фото ФК Динамо

Вболівальники Динамо зможуть найближчим часом придбати перепустки на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

8 січня, розпочнеться продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2018/19 Динамо – Олімпіакос.

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Перепустки на матч будуть доступні в різних цінових категоріях, від найдешевших (50 грн) до найдорожчих (500 грн).

Продаж квитків здійснюватиметься в касах на Троїцькій площі (біля станції метро Олімпійська), а також у касах стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.

Сам поєдинок відбудеться 21 лютого, початок о 22:00.

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Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
до матчу
48
дн
:
2
год
:
21
хв
Олімпіакос
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