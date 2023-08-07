Гранди УПЛ вже починають домовлятись про перенесення матчів задля свого комфорту.

Динамо у своєму Telegram-каналі повідомило про перенесення матчу з Металістом 1925 на невизначений термін.

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Причина – підготовка "біло-синіх" до протистоянь з Арісом у кваліфікації Ліги конференцій. Матчі з грецьким клубом заплановані на 10 та 17 серпня відповідно, а гра проти Металіста 1925 мала відбутись 13-го числа.

Цікаво, що на схожий крок пішов і Шахтар – "гірники" зіграли свій матч чемпіонату з Вересом раніше (1:1), а на вихідних провели товариський поєдинок проти Тоттенхема (1:5).

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