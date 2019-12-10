Динамо – Лугано: УЄФА призначив азербайджанську бригаду арбітрів на матч Ліги Європи

Комітет арбітрів УЄФА оприлюднив імена суддів, що працюватимуть на матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Лугано.

Поєдинок між Динамо та Лугано обслуговуватиме бригада арбітрів з Азербайджану, інформує офіційний сайт УЄФА. Головним рефері матчу стане 32-річний Аліяр Агаєв. Його асистентами на бокових лініях стануть Зейнал Зейналов та Акиф Аміран. Четвертим арбітром буде Орхан Маммадов. Делегат УЄФА – Петер Лундстрем (Швеція), спостерігач арбітражу УЄФА – Франк Де Блекере (Бельгія).

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До слова, Агаєв став арбітром ФІФА у 2013 році, а першим його матчем на європейській арені був поєдинок групового етапу Ліги Європи між Рапідом та Динамо Мінськ. Майбутній матч стане для нього десятим на груповій стадії Ліги Європи.

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З киянами азербайджанський рефері ще не пересікався, однак досвід роботи з українцями у нього є: у листопаді 2014 року він відсудив товариський поєдинок Україна – Литва, а в сезоні 2015/16 працював на матчі Ліги Європи Ворскла – Жиліна.

Нагадаємо, матч між Динамо і Лугано відбудеться у четвер, 12 грудня, на НСК Олімпійський. Початок гри о 19:55 за київським часом.

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