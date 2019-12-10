Динамо – Лугано: прогноз на матч Ліги Європи

Динамо прийме швейцарський Лугано у вирішальному матчі 6-го туру групового турніру Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на гру та кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Лугано відбудеться 12 грудня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Лугано врятував нічию із Ксамаксом перед матчем із Динамо в Лізі Європи

Динамо – Лугано, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Попри драматичну поразку від Мальме кияни підходять до вирішального матчу групового етапу Ліги Європи у статусі беззаперечного фаворита. Фахівці Marathon Bet оцінюють потенійний тріумф команди Михайличенка коефіцієнтом 1.23. На перемогу швейцарського клубу ставлять 16.75 – це найменш вірогідний підсумок гри. Цінник нічиєї – 6.50.

Перша зустріч цих команд у Швейцарії завершилась несподіваною нічиєю (0:0). Тоді віце-чемпіони України вперше не забили при Михайличенку. Зараз Динамо продовжує демонструвати непереконливий футбол, поступившись на вихідних луганській Зорі.

Щоб пробитись у плей-офф, незалежно від результату матчу Копенгаген – Мальме, киянам потрібно перемагати з різницею у два м'ячі. Динамо наразі займає третю позицію квартету (6 очок), шведи – другі (8), а данці – перші (9).

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