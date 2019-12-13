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Динамо – Лугано: Циганков забив ювілейний гол за киян

12:34 121 Читать на русском
Динамо – Лугано: Циганков забив ювілейний гол за киян
Віктор Циганков / ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков врятував "біло-синіх" від ганебної поразки в матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти швейцарського Лугано (1:1). Гол став особливим для українця.

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

22-річний хавбек забив свій 50-й м'яч у футболці Динамо, повідомляє Tribuna.com.

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Циганков, зокрема, забив 40 голів в рамках УПЛ, 2 – в Кубку України, 1 – у Лізі чемпіонів, а також 7 м'ячів у Лізі Європи. Для досягнення такої позначки півзахисник зіграв 141 матч. Його середня результативність складає 0,35 голів за поєдинок.

До слова, в сезоні 2019/20 Віктор Циганков провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. Нагадаємо, що Динамо напередодні не змогло перемогти Лугано та вилетіло з єврокубків, а Циганков забив єдиний м'яч киян у поєдинку на 90+4-й хвилині.

Динамо – Лугано: повторення великої ганьби у Європі, або Жахливі промахи як заклик до глобальних змін

blog_ava
Динамо – Лугано: повторення великої ганьби у Європі, або Жахливі промахи як заклик до глобальних змін
00:51
20151
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Лугано Віктор Циганков Віктор Циганков
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