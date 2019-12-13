Динамо – Лугано: Циганков став найкращим гравцем матчу за версією InStat, Бєсєдін – найгірший

Аналітичний портал InStat визначився з оцінками дій гравців київського Динамо в матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти швейцарського Лугано (1:1).

Найкориснішим у складі "біло-синіх" став Віктор Циганков, повідомляє Zbirna.com.

Динамо – Лугано – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Його рейтинг склав 341 бал. Капітан Динамо в звітному поєдинку виконав 116 тактико-технічних дій із браком 25 %, завдав 7 ударів по воротах, віддав 3 гострі передачі та виграв 4 єдиноборства. У трійку найкращих також потрапили два оборонці – Віталій Миколенко (334) та Денис Попов (310).

Натомість найгіршим у складі київської команди став Артем Бєсєдін. Форвард набрав лише 208 балів.