"Гадаю, після цього матчу ми залишимося задоволені. Здебільшого стилем гри, але, звичайно, важливий і результат, особливо з такою класною командою, як київське Динамо. Нашою метою було повторити те, що ми робили в Дубаї останні два тижні. Сьогодні в нашому виступі було кілька приємних моментів. Звичайно, були і помилки, але тішить, що ми змогли зіграти плавно.

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Ми вийшли з-під пресингу сильного суперника. Також ми приділили увагу контратакам і стандартам. Ми забили після кутового. Давно такого не траплялося, але робота поволі все ж дає свій ефект", – цитує Міхнєвіча сайт Легії.

Нагадаємо, для польської команди це був вже другий спаринг на зборах, натомість Динамо лише розпочинає підготовку.

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