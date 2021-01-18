"Думаю, после этого матча мы останемся довольны. В основном стилем игры, но, конечно, важен и результат, особенно с такой классной командой, как киевское Динамо. Нашей целью было повторить то, что мы делали в Дубае последние две недели. Сегодня в нашем выступлении было несколько приятных моментов. Конечно, были и ошибки, но радует, что мы смогли сыграть плавно.

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Мы вышли из-под прессинга сильного соперника. Также мы уделили внимание контратакам и стандартам. Мы забили после углового. Давно такого не случалось, но работа медленно все же дает свой эффект", – цитирует Михневича сайт Легии.

Напомним, для польской команды это был уже второй спарринг на сборах, а вот Динамо только начинает подготовку.

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