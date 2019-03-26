toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЖУНИОР МОРАЕС ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Динамо – Челси: УЕФА отреагировал на заявление лондонцев о расистском поведении болельщиков на НСК Олимпийский

15:11 36 Читати українською
Динамо – Челси: УЕФА отреагировал на заявление лондонцев о расистском поведении болельщиков на НСК Олимпийский
Каллум Хадсон-Одой / reutres

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине, который рассмотрит заявление лондонцев о возможных дискриминационных проявлений во время матча Лиги Европы на НСК Олимпийский.

Инспектор должен проанализировать и оценить основания для открытия дисциплинарного производства в отношении киевского клуба, сообщает пресс-служба УЕФА.

Динамо просматривает бразильца Марсело – потенциальный новичок уже отметился киевлян

Отметим, во время послематчевых дебрифинга делегат УЕФА сообщил представителям Динамо об обращении официальных лиц Челси с информацией о том, что футболист Хадсон-Одой слышал "обезьяньи возгласы" (monkey chants) в свой адрес во втором тайме.

Напомним, Динамо разгромно уступил Челси в Киеве со счетом 0:5. Киевский клуб уступил с общим 0:8 в двухматчевом противостоянии с Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Динамо отреагировало на заявление Челси о расистских выкриках на матче в Киеве

Теги
УЕФА Расизм в футболе Динамо Киев Динамо Киев Челси Челси Лига Европы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
8
мин
Босния и Герцеговина
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук