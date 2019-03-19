Динамо відреагувало за заяву Челсі щодо расистських вигуків на матчі в Києві

Київське Динамо прокоментувало заяву Челсі про расистські образи одного з гравців "синіх".

"Динамо глибоко стурбоване публічною заявою, яку опублікував Челсі щодо можливих дискримінаційних проявів під час матчу на НСК Олімпійський.

Динамо – Челсі: один з гравців став жертвою расистських образ вболівальників, – офіційна заява клубу

Дійсно, під час післяматчевого дебрифінгу делегат УЄФА повідомив представників Динамо щодо звернення офіційних осіб Челсі з інформацією про те, що футболіст Хадсон-Одой чув "мавпячі вигуки" (monkey chants) на свою адресу у другому таймі.

Представники Динамо одразу звернули увагу на те, що цю інформацію необхідно перевірити на достовірність та наявність конкретних доказів, які б свідчили про неприпустиму поведінку учасників матчу. Особливо, з огляду на те, що за наявності зазначених проявів, футболіст повинен був одразу звернутися до головного арбітра під час матчу відповідно до запровадженої в УЄФА трьохкрокової системи реагування на будь-які дискримінаційні прояви. Більше того, Динамо не мало і на даний час не має жодних доказів, що такі вигуки мали місце.

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Не зважаючи на вищевказане, відповідні служби Динамо невідкладно провели розслідування з приводу заявленого інциденту. Було переглянуто та проаналізовано повний відеозапис поведінки вболівальників із вказаного футболістом Челсі сектору. Проте не було виявлено жодних ознак, які б підтверджували факт будь-яких дискримінаційних проявів.

Більше того, відповідно до рапортів офіційних осіб УЄФА, отриманих 18 березня 2019 року, ані Делегат матчу, ані Офіцери безпеки УЄФА (яких на даному матчі було двоє), ані арбітри матчу і наглядач арбітражу, ані навіть наглядач ФАРЕ (до обов’язків якого входить безпосередній контроль за можливими проявами дискримінації) не чули таких вигуків та загалом проявів расистської чи дискримінаційної поведінки.

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"Ні расизму" (No to racism) – це не просто популярне гасло, а один із ключових пріоритетів роботи Динамо, який повністю поділяє принцип нульової терпимості до будь-яких проявів дискримінації на стадіоні та за його межами", – йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.