Спроба реваншу за недавній виліт у кваліфікації Ліги чемпіонів. Де дивитися матч Динамо – Брюгге онлайн? Пряма трансляція на каналі "Футбол 1", де о 16:00 стартує студія "Шлях до Гданська". Гру показують також в інтернеті: Volia Football 1 на MEGOGO і портал oll.tv. Сам матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартує о 17:00. Ще на початку тижня бельгійці були відвертим фаворитом букмекерів, але після шалених кадрових втрат ролі помінялися. Гості тимчасово не можуть розраховувати на головного тренера Клемана, найкращого бомбардира Ланга та лідера середини поля Ванакена, який забивав киянам у 2019 році, а зараз замикає топ-3 снайперів команди. Крім того, відсутні українець Соболь і ще 2 гравці основи.

Динамо – Брюгге: анонс і прогноз на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Бойко, Сирота, Сідклей, Караваєв, Андрієвський, Шепелєв, Лєднєв, Дуелунд, Супряга, Жерсон, Ванат

Брюгге: Міньйоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка – Вормер (к), Дірар, Баланта – Де Кателаре, Дост, Окереке

Запасні: Хорват, Ламменс, Фофана, Баджі, ван дер Бремпт, Де Кейпер, Фуакаля, Енгельс, ван дер Кейбус, Серве

Відзначимо, що Луческу зробив лише одну зміну порівняно з першим офіційним матчем року проти Олімпіка. Караваєва замінив Забарний, відтак Кендзьора повертається з центру оборони на правий фланг. Гості в останній момент підняли на ноги основного захисника Мату, але втратили Рітса, в котрого лише вчора діагностували коронавірус, як і в кількох інших партнерів раніше. На лаві запасних Брюгге опинився зовсім молодий нападник – 16-річний Маті Серве, а також ще 6 гравців, яким немає і 20 років.