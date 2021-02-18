Вчора румунський фахівець пропустив усе передматчеве тренування команди. З'ясувалося, що у Луческу виникли проблеми із тиском.

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"У Містера все гаразд. Вчора пропустив тренування, але сьогодні все добре. Він готував команду на гру, давав установку. Зараз Луческу добре почувається.

У нас були хороші збори, провели чудові тренування. Але всі чудово знають футбол: одна справа товариські матчі, зовсім інша – офіційні. З першого дня готувалися до Брюгге, не забуваючи про чемпіонат.

У Лізі Європи Динамо хоче пройти далі. Матч проти Олімпіка був дуже важливим. Нам потрібно було зіграти офіційний матч перед Брюгге. Бельгійці дуже серйозний суперник. Так, у них проблеми через коронавірус, але вони дуже досвідчена команда. Думаю, ця ситуація не дуже вплине на них", – сказав Вукоєвіч в ефірі телеканалу "Футбол".

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