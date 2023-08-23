– Ми зробили правильний вибір з Бухарестом. Глядачі приходять на стадіон та вболівають за нас. Це дуже добре, тому що ми давно граємо на порожніх стадіонах, і це складно. Зрештою, футболісти грають для вболівальників. Те, що вони приходять – це допомога нашим гравцям.

– Матч із Бешикташем буде для вас особливим?

– У мене було два незабутні роки в Бешикташі. Перший рік був чудовим. Повне захоплення всім, що ми робили. Виграли чемпіонат з відривом на першому місці. Перемагали і вдома, і на виїзді. Це було велике свято для всіх. У другому році було повне розчарування. Ми лідирували з відривом у десять очок, багато коментаторів говорили, що чемпіонат уже нецікавий, він уже закінчений. І в наступному турі ми програли 0:3 і закінчували матч ушістьох через вилучення. Зрештою, ми програли у чемпіонаті, відстаючи від першого місця на два очки. Це було велике розчарування для всіх.

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З Бешикташем мене ще пов'язує те, що частина моєї зарплати пішла на будівництво нового стадіону. Про Галатасарай у мене теж залишилися приємні спогади. Про уболівальників Бешикташа також можу сказати, що вони особливі. Не тільки в Туреччині, а й у Європі до мене підходять, цілують і тиснуть руку. У них так заведено. Незалежно від того, хто за кого вболіває. Через рік ти пам'ятаєш тільки добре. Все інше забувається.



Продовжуючи тему вболівальників – вони в міру агресивні. Усі свої дії вони спрямовують на підтримку своєї улюбленої команди. Пам'ятаю, коли був матч проти Лейпцига, своїм свистом та криками вони змусили гравця команди суперника піти з поля. Він просто не зміг витримати цей шумовий ефект. Хочу побажати нашим фанатам, щоби завтра вони перекрикували вболівальників Бешикташа. Потрібно, щоб було чути лише їх. Українські діти з їхніми мамами не зможуть перекричати турків. Тож нам потрібна організована підтримка. Чекаю, щоб уболівальники поводилися як фанати клубу, що грає в Європі.

– Чи не боїтеся Бешикташа, який вже давно не програє?

– Боятися нема кого. Але Бешикташ має досвідченого тренера, якого я добре знаю. У них постійно оновлюється склад хорошими гравцями з великих клубів. Окслейд-Чемберлен та Ребіч ще могли б грати у своїх чемпіонатах, але у них закінчився контракт, тому вони обирають гроші та гарний рівень чемпіонату. Цей момент робить чемпіонат привабливим. Для Туреччини беруть гравців з ім'ям і цим закликають уболівальників на трибуни.

Тому ми потребуємо підтримки. У нас молоді гравці, інших ми не можемо собі дозволити через низку обставин. Нині такий період, коли у них йде виховання та зростання. Вони потребують підтримки, щоб показати свої особисті якості, – наводить слова Луческу Динамоманія.

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