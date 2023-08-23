– Мы сделали верный выбор с Бухарестом. Зрители приходят на стадион и болеют за нас. Это очень хорошо, потому что мы давно играем на пустых стадионах, и это сложно. Наконец, футболисты играют для болельщиков. То, что они приходят – это помощь нашим игрокам.

– Матч с Бешикташем будет для вас особенным?

– У меня было два незабываемых года в Бешикташе. Первый год был отличным. Полный восторг всем, что мы делали. Выиграли чемпионат с отрывом на первом месте. Побеждали и дома и на выезде. Это был большой праздник для всех. Во втором году было полное разочарование. Мы лидировали с отрывом в десять очков, многие комментаторы говорили, что чемпионат уже неинтересен, он уже закончен. И в следующем туре мы проиграли 0:3 и заканчивали матч вшестером из-за удалений. В конце концов мы проиграли в чемпионате, отстав от первого места на два очка. Это было огромное разочарование для всех.

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С Бешикташем меня еще связывает, что часть моей зарплаты пошла на строительство нового стадиона. О Галатасарае у меня тоже остались приятные воспоминания. О болельщиках Бешикташа также могу сказать, что они особенные. Не только в Турции, но и в Европе ко мне подходят, целуют и жмут руку. У них так принято. Независимо от того, кто за кого болеет. Через год ты помнишь только хорошее. Все остальное забывается.



Продолжая тему болельщиков – они в меру агрессивны. Все свои действия они направляют в поддержку своей любимой команды. Помню, когда был матч против Лейпцига, своим свистом и криками они заставили игрока команды соперника уйти с поля. Он просто не смог выдержать этот шумовой эффект. Хочу пожелать нашим фанатам, чтобы завтра они перекрикивали болельщиков Бешикташа. Нужно, чтобы слышали только их. Украинские дети с их мамами не смогут перекричать турок. Так что нам нужна организованная поддержка. Жду, чтобы болельщики вели себя как фанаты играющего в Европе клуба.

– Не боитесь ли Бешикташа, который уже давно не проигрывает?

– Бояться некого. Но у Бешикташа есть опытный тренер, которого я хорошо знаю. У них постоянно обновляется состав хорошими игроками из больших клубов. Окслейд-Чемберлен и Ребич еще могли бы играть в своих чемпионатах, но у них закончился контракт, поэтому они выбирают деньги и хороший уровень чемпионата. Этот момент делает чемпионат привлекательным. Для Турции берут игроков с именем и призывают болельщиков на трибуны.

Поэтому мы нуждаемся в поддержке. У нас молодые игроки, других мы не можем себе позволить по ряду обстоятельств. Сейчас такой период, когда у них идет воспитание и рост. Они нуждаются в поддержке, чтобы показать свои личные качества, – приводит слова Луческу Динамомания.

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