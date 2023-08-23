Перший матч між Динамо і Бешикташем відбудеться вже у четвер, 24 серпня.

Київське Динамо вперше в сезоні зіграє у жовтій ігровій формі. У третьому комплекті форми кияни вийдуть на гру проти Бешикташа в рамках 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це пише клубна прес-служба.

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Київський клуб приурочить знакову подію до державного свята – Дня Незалежності України. Цікаво, в минулому сезоні "біло-сині" також мали незвичний жовтий комплект ігрової форми, але не провели в ній жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, у четвер, 24 серпня, Динамо в рамках кваліфікації Ліги конференцій прийматиме Бешикташ. Зустріч відбудеться у Бухаресті на стадіоні Джулешті (нині – Супербет Арена).

Зазначимо, аби вийти на Бешикташ, Динамо довелось здолати Аріс. У першому поєдинку перемогу святкували греки (1:0), а у матчі-відповіді кияни на останніх хвилинах перевели гру в овертайми (2:1), і були влучнішими у серії пенальті.

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