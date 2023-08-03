Перша гра завершилась мінімальною перемогою Ворскли (2:1), а перша половина матчу-відповіді була за Ділою. Ісенко невдало зіграв на виході, Сантос підхопив м'яч і влучив у поперечку, а Парулава першим зреагував та добив м'яч у ворота.

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По перерві Діла подвоїла перевагу: Ковталюк реалізував вихід віч-на-віч. Степанюк через 3 хвилини один м'яч відквитав, зрівнявши загальний рахунок у протистоянні. Але все завершилось перемогою Діли з рахунком 3:1 – Гейл випередив Ісенка та проштрикнув м'яч у ворота.