Діла – Ворскла – 3:1 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій
Дила обыграла Ворсклу и вышла в следующий этап Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги конференций Дила – Ворскла на "Футбол 24".
Перша гра завершилась мінімальною перемогою Ворскли (2:1), а перша половина матчу-відповіді була за Ділою. Ісенко невдало зіграв на виході, Сантос підхопив м'яч і влучив у поперечку, а Парулава першим зреагував та добив м'яч у ворота.
Ворскла вилетіла з Ліги конференцій, програвши Ділі – полтавці втретє поспіль завершили євросезон у першому ж раунді
По перерві Діла подвоїла перевагу: Ковталюк реалізував вихід віч-на-віч. Степанюк через 3 хвилини один м'яч відквитав, зрівнявши загальний рахунок у протистоянні. Але все завершилось перемогою Діли з рахунком 3:1 – Гейл випередив Ісенка та проштрикнув м'яч у ворота.