Нападник збірної Аргентини Пауло Дибала вирішив не тримати в себе головну нагороду в кар'єрі.

Аргентинець вирішив віддати свою золоту медаль ЧС-2022 у клубний архів Роми, повідомляє прес-служба "джалороссі". Нагорода буде експонуватися поруч з іншими важливими предметами в історії клубу.

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Варто зауважити, що Пауло Дибала на чемпіонаті світу в Катарі був для Ліонеля Скалоні гравцем глибокої ротації. Форвард виходив на поле лише у півфіналі та фіналі, сумарно відігравши лише близько 20 хвилин.

Нагадаємо, Дибала став гравцем Роми минулого літа, перебравшись із Ювентуса на правах вільного агента. У складі команди Жозе Моурінью Пауло вже встиг провести 13 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 3 асисти.

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