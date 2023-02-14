Товариський матч

Туніс U-20 – Сенегал U-20 – 1:2

Голи: Сауді, 14 – С. Діалло, 2 (пен), А. Діалло, 46

У минулому поєдинку проти Замбії Діалло відзначився голом. Представник Динамо, який і сьогодні був капітаном команди, знову забив. Це сталося вже на другій хвилині – Самба реалізував пенальті. Зовсім скоро Діалло міг і дубль оформити, проте пробив у ближню стійку.

На 14-й хвилині Туніс забив у відповідь, вдало розігравши кутовий. Перший тайм завершився з рахунком 1:1, а на старті другої половини Сенегал знову вийшов уперед. Самба з лівого флангу віддав асист на Амаду Діалло, який забив другий гол "левів".

Міг динамівець і ще один гольовий пас віддати, однак партнер змарнував вихід віч-на-віч після передачі Діалло. Як наслідок, "лише" гол плюс пас в активі Самби і перемога Сенегала 2:1.

На груповій стадії Кубка Африки Сенегал U-20 зіграє у квартеті з Нігерією (19 лютого), Мозамбіком (22 лютого) та господарями змагань – єгиптянами (25 лютого).

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