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Ді Марія може перейти в Наполі

21:09 135 Читать на русском
Ді Марія може перейти в Наполі
Анхель Ді Марія / Фото: соцмережі

Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру у Серії А.

Півзахисник Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру в Наполі, повідомляє Sportmediaset.

За інформацією видання, керівництво неаполітанців хоче дати гідну відповідь Ювентусу з можливим трансфером Кріштіану Роналду.

Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс пропонує Ді Марії контракт до 2021 року з зарплатою до 5 мільйонів євро на рік. У ПСЖ футболіст зараз заробляє вдвічі більше, але контракт закінчується в наступному році, а керівництво парижан готове розглянути пропозиції по трансферу аргентинця.

На рішення Ді Марії про перехід в Наполі може вплинути призначення головним тренером команди Карло Анчелотті, знайомого йому по роботі в Реалі.

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Теги
Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія Наполі Наполі Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Трансфери
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