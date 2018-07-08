Ди Мария может перейти в Наполи

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Серии А.
Полузащитник Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Наполи, сообщает Sportmediaset.
По информации издания, руководство неаполитанцев хочет дать достойный ответ Ювентусу с возможным трансфером Криштиану Роналду.
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис предлагает Ди Марии контракт до 2021 года с зарплатой до 5 млн евро в год. В ПСЖ футболист сейчас зарабатывает вдвое больше, но контракт истекает в следующем году, а руководство парижан готово рассмотреть предложения по трансферу аргентинца.
На решение Ди Марии о переходе в Наполи может повлиять назначения главным тренером команды Карло Анчелотти, знакомого ему по работе в Реале.
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