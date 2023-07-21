В очередном товарищеском матче соперником Аль-Насра стала Бенфика. Клуб Криштиану Роналду проиграл со счётом 1:4. Португалец во второй встрече не сумел отличиться забитым голом, впрочем, стал участником одного из эпизодов.

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Анхель Ди Мария, бывший партнер Роналду по Реалу, недавно присоединился к Бенфике. Аргентинец вышел с первых минут в матче и в очередной раз продемонстрировал свою отличную технику, обыграв Криштиану. Анхель эффектно опрокинул мяч через португальца, а затем поставил корпус, заставив Роналду нарушить правила.

Аргентинский полузащитник в двух товарищеских матчах за Бенфику забил два гола. Напомним, что в португальский клуб Ди Мария перешел в статус свободного агента после того, как закончился его контракт с Ювентусом.

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