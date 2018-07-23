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Десна представила новачків та новий комплект форми

11:32 677 Читать на русском
Десна представила новачків та новий комплект форми
Десна представила новачків та нову форму / офіційний сайт клубу

Дебютант УПЛ чернігівська Десна провела зустріч з вболівальниками під час якої були представлені новачки клубу, а також нова форма.

Презентували новачків клубу – Сергія Старенького, Антона Браткова, Андрія Гітченка, Руслана Кисіля, Євгена Бєліча, Дмитра Хльобаса, Олександра Ковпака, Сергія Люльку, Євгена Паста.

Десна – Шахтар: ФФУ підтвердила проведення матчу в Чернігові

Окрім цього, був представлений новий комплект форми чернігівської команди.

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