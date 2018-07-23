Десна представила новачків та новий комплект форми

Ліга чемпіонів — 13:16 2049
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Динамо зіграє зі Славією у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
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Голкіпер Альмагро Факундо Еспіндола був зарізаний на вулиці іншим футболістомСвіт — 10:19 2992
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Жеребкування Ліги чемпіонів – нині Динамо дізнається суперника у 3-му раунді кваліфікаціїЛіга чемпіонів — 08:10 3773
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Україна U-19 – Туреччина U-19: анонс матчу Євро-2018Збірна України — 08:00 894
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Чемпіони світу і зірки для Барселони і Реала: кого Україна вже шокувала на Євро-2018 U-19Збірна України — 22 лип 7874
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