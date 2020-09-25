Десна не награла на поразку, – екс-гравець Шахтаря
11:14 - Читать на русском
Екс-гравець Шахтаря Володимир Пятенко прокоментував поразку Десни у матчі проти Вольфсбурга.
завершено
16’ Джошуа Гілявогі
90+2’ Даніель Ґінчек
Йоонас Тамм 60’
16’ Джошуа Гілявогі
60’ Йоонас Тамм
90+2’ Даніель Ґінчек
"Десна не награла на поразку. У грі, яку ми бачили, чернігівці виглядали солідно.
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Видно, що футболісти не бояться нікого. Грають проти Шахтаря і Динамо, високо пресингують. Якби не вилучення, Десна могла б претендувати на додатковий час, і на перемогу", – сказав Володимир Пятенко в ефірі ТК Футбол.
Зазначимо, Десна у драматичному матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ поступилась німецькому Вольфсбургу з рахунком 0:2 та вилетіла з турніру.
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