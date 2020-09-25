"Десна не награла на поразку. У грі, яку ми бачили, чернігівці виглядали солідно.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Видно, що футболісти не бояться нікого. Грають проти Шахтаря і Динамо, високо пресингують. Якби не вилучення, Десна могла б претендувати на додатковий час, і на перемогу", – сказав Володимир Пятенко в ефірі ТК Футбол.

Зазначимо, Десна у драматичному матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ поступилась німецькому Вольфсбургу з рахунком 0:2 та вилетіла з турніру.

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