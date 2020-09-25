Десна не наиграла на поражение, – экс-игрок Шахтера
11:14 - Читати українською
Экс-игрок Шахтера Владимир Пятенко прокомментировал поражение Десны в матче против Вольфсбурга.
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16’ Джошуа Гильявоги
90+2’ Даниэль Гинчек
Йоонас Тамм 60’
16’ Джошуа Гильявоги
60’ Йоонас Тамм
90+2’ Даниэль Гинчек
"Десна не наиграла на поражение. По той игре, что мы видели, черниговцы выглядели солидно.
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Видно, что футболисты не боятся никого. Играют против Шахтера и Динамо, высоко прессингуют. Если бы не удаление, Десна могла бы претендовать на дополнительное время, и на победу", – сказал Владимир Пятенко в эфире ТК Футбол.
Отметим, Десна в драматичном матче 3-го квалификационного раунда ЛЕ уступила немецкому Вольфсбургу со счетом 0:2 и вылетела из турнира.
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