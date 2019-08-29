Дешам оголосив заявку збірної Франції на матчі проти Албанії та Андорри

Став відомий список гравців збірної Франції, які викликані на поєдинки відбору до Євро-2020.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив список із 23-х футболістів, які готуватимуться до найближчих поєдинків "гальських півнів" проти Албанії та Андорри.

Знову викликаний до лав збірної Емерік Ляпорт, який ще жодного разу не виходив у стартовому складі.

Голкіпери: Ареола, Льоріс, Майгнан.

Захисники: Дінь, Ляпорт, Варан, Дюбуа, Ернандес, Лангле, Зума, Павар.

Півзахисники: Матюйді, Сіссоко, Н’Зонзі, Толіссо, Погба.

Форварди: Бен-Єддер, Коман, Феквр, Жиру, Грізманн, Іконе, Лемар.

Поєдинок Франція – Албанія пройде 7 вересня, а 10 числа чемпіони світу прийматимуть Андорру. Обидва поєдинки відбудуться у Парижі на стадіоні Стад де Франс.

Стад де Франс – арена, на якій Зідан приніс збірній Франції чемпіонство світу, а Роналду і Ко перемогли на Євро-2016