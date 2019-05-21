Дешам огласил заявку сборной Франции на матчи против Турции и Андорры

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом на ближайшие матчи отбора к Евро-2020.

К июньским матчам сборной Франции будет готовиться 22 игрока, сообщает официальный твиттер команды.

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Вратари: Льорис, Ареола, Лекомт, Майнан;

Защитники: Динь, Б. Менди, Варан, Дюбуа, Павар, Зума, Лангле, Умтити;

Полузащитники: Погба, Матюйди, Канте, М. Сиссоко, Ндомбеле;

Форварды: Бен-Йеддер, Гризманн, Коман, Лемар, Мбаппе, Жиру, Товен.

Добавим, что Франция проведет товарищескую встречу против сборной Боливии 2 июня, а 8 и 11 июня встретится с Турцией и Андоррой соответственно в рамках отбора к Евро-2020.

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