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Дешам: Добре, що тепер голова Грізманна вільна від зайвих думок

15 червня 15:26 553 Читать на русском
Дешам: Добре, що тепер голова Грізманна вільна від зайвих думок
Дідьє Дешам / Фото rsport

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів про молодий склад своєї команди та прокоментував рішення Антуана Грізманна залишитись в Атлетіко.

"Не вважаю ризиком привезти сюди настільки молоду команду. Якщо вони приїхали сюди, відібрались у фінальну стадію, то у них є всі необхідні якості.

Так, це молоді футболісти, але вони звикли до виступу за великі клуби, на великих турнірах. І для мене не так важливо, молоді вони або старі. Тим більше у нас є гравці з досвідом виступів і на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті Європи.

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Склад для дебюту вирішено, але він може змінитися з плином матчу.

Що стосується Грізманна, то я вірю в його відданість Атлетіко, тепер його голова вільна від зайвих думок, щоб вийти на поле в матчах чемпіонату світу. Це добре", – цитує Дешама видання ТАСС.

Нагадаємо, вчора Грізманн оголосив, що вирішив залишитися в Атлетіко.

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Теги
ЧС 2018 Антуан Грізманн Антуан Грізманн Франція Франція Дідьє Дешам Дідьє Дешам Франція - Австралія
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