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Дешам: Хорошо, что теперь голова Гризманна свободна от лишних мыслей

15 июня 15:26 141 Читати українською
Дешам: Хорошо, что теперь голова Гризманна свободна от лишних мыслей
Дидье Дешам / Фото rsport

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о молодом состав своей команды и прокомментировал решение Антуана Гризманна остаться в Атлетико.

"Не считаю риском привезти сюда столь молодую команду. Если они приехали сюда, отобрались в финальную стадию, то у них есть все необходимые качества.

Да, это молодые футболисты, но они привыкли к выступлению за большие клубы, на крупных турнирах. И для меня не так важно, молодые они или старые. Тем более у нас есть игроки с опытом выступлений и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы.

Состав для дебюта определен, но он может измениться в течение матча.

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Что касается Гризманна, то я верю в его преданность Атлетико, теперь его голова свободна от лишних мыслей, чтобы выйти на поле в матчах чемпионата мира. Это хорошо", – цитирует Дешама издание ТАСС.

Напомним, вчера Гризманн объявил, что решил остаться в Атлетико.

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