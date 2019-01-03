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Дерліс Гонсалес пропустив офіційний захід в Сантосі, вимагаючи погасити заборгованість

16:40 142 Читать на русском
Дерліс Гонсалес пропустив офіційний захід в Сантосі, вимагаючи погасити заборгованість
Дерліс Гонсалес / фото: SFC

Сантос має непогашену заборгованість перед нападником Дерлісом Гонсалесом.

Форвард Динамо Дерліс Гонсалес не з'явився на презентацію гравців Сантоса, за який виступає на правах оренди, повідомляє gazetaesportiva.com.

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За інформацією видання, причиною такого вчинку парагвайця стала заборгованість бразильського клубу перед гравцем. Президент Сантоса ще 27 грудня запевнив, що найближчим часом вирішить цю проблему, але поки цього не сталося.

Зазначається, що парагвайський форвард не отримав виплату за використання іміджевих прав. В Бразилії це поширене явище, коли гравці заробляють таким чином. Деякі футболісти отримують до 40% зарплати таким способом.

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Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Сантос Сантос Світ
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