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Дерліс Гонсалес прокоментував можливе повернення в Динамо

17:06 1105 Читать на русском
Дерліс Гонсалес прокоментував можливе повернення в Динамо
Дерліс Гонсалес / соцмережі

Нападник Сантоса Дерліс Гонсалес розповів про те, чи хоче знову захищати кольори київського Динамо.

"Я був незадоволений, тому що іноді грав, а іноді ні. У мене були проблеми з тренером.

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Добре, що в Динамо врахували мої побажання і відпустили в Сантос, де я дуже щасливий. Не хочу повертатися в Україну", – сказав Дерліс Diario do Peixe.

Гонсалес виступав у складі Динамо з 2015 по 2018 роки і встиг стати чемпіоном України та вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Влітку цього року кияни та Сантос обмінялись Дерлісом та Вітором Буено.

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Теги
Динамо Динамо Сантос Сантос Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес
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