Динамо близьке до узгодження трансферу Дерліса Гонсалеса – кияни отримають фантастичні бонуси, – ЗМІ

Динамо готове змінити свою позицію у переговорах з Олімпією Асунсьйон щодо форварда Дерліса Гонсалеса.

Клуби вчора (5 лютого) були близькі до компромісу в питанні трансферу парагвайця, інформує ABC.

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Раніше Динамо відмовлялося відпускати Гонсалеса за 5 млн доларів, які повинні були розділитися на кілька траншів. Олімпія готова заплатити цю суму за 50 відсотків прав на нападника, тобто Динамо може непогано заробити на своїй половині, якщо парагвайський клуб вигідно продасть гравця у майбутньому. Джерело підкреслює, що перехід 25-річного нападника стане рекордним у історії Олімпії.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов з Базеля до Динамо влітку 2015 року, тоді "біло-сині" заплатили швейцарцям близько 9,3 млн євро. Наразі гравець збірної Парагваю виступає за Сантос на правах оренди.

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