toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ

Динамо близьке до узгодження трансферу Дерліса Гонсалеса – кияни отримають фантастичні бонуси, – ЗМІ

12:40 3982 Читать на русском
Динамо близьке до узгодження трансферу Дерліса Гонсалеса – кияни отримають фантастичні бонуси, – ЗМІ
Дерліс Гонсалес / АР

Динамо готове змінити свою позицію у переговорах з Олімпією Асунсьйон щодо форварда Дерліса Гонсалеса.

Клуби вчора (5 лютого) були близькі до компромісу в питанні трансферу парагвайця, інформує ABC.

Динамо наступить на ті самі граблі, а потім знову буде винний тренер, – Сабо розкритикував трансферну політику киян

Раніше Динамо відмовлялося відпускати Гонсалеса за 5 млн доларів, які повинні були розділитися на кілька траншів. Олімпія готова заплатити цю суму за 50 відсотків прав на нападника, тобто Динамо може непогано заробити на своїй половині, якщо парагвайський клуб вигідно продасть гравця у майбутньому. Джерело підкреслює, що перехід 25-річного нападника стане рекордним у історії Олімпії.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов з Базеля до Динамо влітку 2015 року, тоді "біло-сині" заплатили швейцарцям близько 9,3 млн євро. Наразі гравець збірної Парагваю виступає за Сантос на правах оренди.

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення

blog_ava
Барселона зацікавлена в послугах екс-форварда Динамо Лукаса
09:36
4113
Теги
Динамо Динамо Головне Трансфери Трансфери Динамо Київ Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Олімпія Олімпія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
34
хв
Динамо
16:00
Стрьомсгодсет
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук