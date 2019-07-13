Депортіво виходить на війну – відомий клуб ефектно презентував нову форму з елементами ретро та революційною зміною

Депортіво з Ла-Коруньї неймовірно концептуально підійшов до вибору ігрової форми на сезон 2019/20.

"Біло-блакитні" почнуть новий чемпіонат у Сегунді, але напевне позмагаються з іспанськими грандами за імідж.

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У новому комплекті основної форми Депора відразу впадає у вічі головна зміна – вперше у власній історії галісійці гратимуть у футболках із горизонтальними, а не вертикальними біло-блакитними смугами. Це перша історична подібність в екіпіруванні. У схожій формі на домашній арені клубу – Ріасорі – здобували звитяги іспанські легкоатлети.

Сама ж презентація стала даниною пам'яті Англо-іспанській війні на зламі XVI-XVII століть, коли два королівства вели боротьбу за світове панування. У презентаційному відео Депор використав образ Марії Піти – місцевої героїні, яка врятувала Ла-Корунью від штурму британців і повела галісійців у бій під гаслом "Усі, хто має честь, слідуйте за мною". Саме ця фраза стала гаслом Депортіво на новий сезон.

Особливими будуть і 2-й та 3-й комплекти форм клубу з Ла-Коруньї. Гостьова форма Депора матиме класично білу основу, а також діагональну смугу, що символізуватиме кольори Галісії. Натомість резервний варіант екіпірування несподіване стане зеленим. Це респект місцевій команді з хокею на квадах (ролеркею) Ліцео, яка нещодавно здобула Суперкубок Іспанії і виступає саме в зеленій формі.

Нагадаємо, що найкращий період в історії Депортіво припав на кінець 90-х-початок 2000-х років. Під керівництвом Хав'єра Ірурети команда з Ла-Коруньї двічі була другою у Прімері, стала чемпіоном Іспанії у сезоні 1999/2000, здобула Кубок країни-2002 та два Суперкубки Іспанії, а в сезоні 2003/04 дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

Сила, відвага та честь у презентаційному ролику: