Депортиво выходит на войну – известный клуб эффектно представил форму с элементами ретро и революционным изменением

Депортиво из Ла-Коруньи невероятно концептуально подошел к выбору игровой формы на сезон 2019/20.

"Бело-голубые" начнут новый чемпионат в Сегунде, но наверняка поборются с испанскими грандами за имидж.

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В новом комплекте основной формы Депора сразу бросается в глаза главное изменение – впервые в своей истории галисийцы будут играть в футболках с горизонтальными, а не вертикальными бело-голубыми полосами. Это первое историческое сходство в экипировке. В похожей форме на домашней арене клуба – Риасоре – завоевывали победы испанские легкоатлеты.

Сама же презентация стала данью памяти Англо-испанской войне на рубеже XVI-XVII веков, когда два королевства вели борьбу за мировое господство. В презентационном видео Депор использовал образ Марии Питы – местной героини, спасшей Ла-Корунью от штурма британцев и поведшей галисийцев в бой под лозунгом "Все, имеющие честь, следуйте за мной". Именно эта фраза стала лозунгом Депортиво на новый сезон.

Особенными будут и 2-й и 3-й комплекты форм клуба из Ла-Коруньи. Гостевая форма Депора будет иметь классически белую основу, а также диагональную полосу, символизировющую цвета Галисии. В то же время резервный вариант экипировки неожиданно станет зеленым. Это респект местной команде по хоккею на квадах (роллеркею) Лицео, недавно завоевавшей Суперкубок Испании и выступающей именно в зеленой форме.

Напомним, что лучший период в истории Депортиво пришелся на конец 90-х-начало 2000-х годов. Под руководством Хавьера Ируреты команда из Ла-Коруньи дважды была второй в Примере, стала чемпионом Испании в сезоне 1999/2000, завоевала Кубок страны-2002 и два Суперкубка Испании, а в сезоне 2003/04 дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

Сила, отвага и честь в презентационном ролике: