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Дем'яненко назвав головний фактор, який допоможе Динамо обіграти Мальме

16:43 134 Читать на русском
Дем'яненко назвав головний фактор, який допоможе Динамо обіграти Мальме
Анатолій Дем'яненко / фото з відкритих джерел

Колишній наставник Динамо Анатолій Дем'яненко вважає українську команду фаворитом у протистоянні зі шведським Мальме у 5-му турі Ліги Європи.

 

"Чекаю в цьому матчі хорошої гри і удачі для Динамо. Фортуна останнім часом не тішила киян, а без неї у футболі не обійтися.

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Мені подобається, що зараз команда Олексія Михайличенка грає агресивно, швидко і різноманітно. Є у "біло-синіх" і результат. Не хочу нікого виділяти у киян, особливо перед таким відповідальним матчем. Всі прекрасно розуміють ціну цього поєдинку. Якщо виграємо, то забезпечимо собі путівку в плей-офф турніру, а якщо... Загалом, про інший варіант, крім перемоги, і говорити не хочеться.

Домашня вікторія над Мальме важко далася "біло-синім". На виїзді, думаю, багато повинна вирішити вдала гра при розіграші стандартів. Я впевнений, що тренерський штаб киян розбереться з цим. Чекаю від Динамо в Швеції тільки перемоги", – цитує Дем'яненка zbirna.com.

Нагадаємо, перемога у Швеції дозволить киянам достроково забезпечити собі вихід у плей-офф Ліги Європи. Якщо ж набрати 3 очки не вдасться, то вирішення завдання перенесеться на останній тур групового етапу, у якому команда Михайличенка прийматиме Лугано.

Мальме – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

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Мальме – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
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Динамо Динамо Ліга Європи Анатолій Дем'яненко Мальме - Динамо
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