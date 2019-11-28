Мальме – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Мальме приймає Динамо у 5-му турі ЛЄ 2019/20. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Мальме – Динамо

28 листопада 2019, 22:00. Мальме, стадіон Сведбанк

Головний арбітр: Павел Краловєц (Чехія, 42 роки)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Мальме – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Українці мають шанс вийти у плей-офф. Для цього команді Михайличенка вистачить перемогти. Мальме ж ризикує втратити всі шанси, якщо програє, а Копенгаген в іншому матчі обіграє Лугано. "Небесно-блакитні" завершили першість Швеції ще 2-го листопада, відставши від чемпіона на 1 бал. Після цього Мальме, як і Динамо, зіграв 0:0 на полі Лугано, а також здобуло перемогу в кваліфікації Кубка країни. Уже понад 2 тижні команда Рьослера не грала офіційних матчів, обмежуючись тренуваннями і спарингами. За весь сезон перша команда Ібрагімовіча в рідних стінах програла лише Юргордену (0:1) – незабитий Розенбергом пенальті коштував золота. У попередньому розіграші також одна домашня поразка в чемпіонаті, а в Лізі Європи лише Челсі взяв Мальме Нью Стедіум (Сведбанк).

Мальме – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

В ЛЄ 2019/20 команда Рьослера вдома забивала дещо більше (3), ніж повинна була (2,55 очікуваного гола xGF), а пропускала менше (2), ніж створювали суперники (3,23 xGA). Фарт шведів колись повинен завершитися? Наразі Мальме реалізовує кожен золотий момент, коли імовірність відзначитись становить хоча б 40%. У Динамо картина трохи інша. Кияни на виїзді погано використовують моменти: 1 забитий м'яч, хоча награли на 2,67. Найбільше тут "відзначився" Циганков, який не реалізував пенальті в Копенгагені і втратив найкращий момент у Швейцарії. З іншого боку Віктор видав 2 асисти – більше, ніж будь-хто з партнерів. У свої ворота кияни отримали 1 гол, а дозволили також більше – 1,62 xGA.

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Для господарів цей бій буде особливим. Після зустрічі Мальме вшанує "одного з найкращих футболістів у всій історії клубу". Маркус Розенберг проведе свою останню домашню гру за "небесно-блакитних". В активі 37-річного нападника 96 голів і 50 асистів за 224 офіційні матчі. Екс-гравець збірної Швеції, Вердера, Аякса, Расінга і Вест Бромвіча і в цьому сезоні наколотив на 9 голів більше, ніж найближчий переслідувач з Мальме, зокрема, відзначившись 6 разів у Лізі Європи. У Києві Розенберг зовсім не вразив, але вдома забиває більше (12 проти 7).

Динамо програло лише Шахтарю (1:0 в УПЛ) за останні 14 офіційних матчів. Проблема в тому, що команда Михайличенка жодного разу не провела переконливої гри в ЛЄ 2019/20. Обіграли лише Мальме, та й те на останніх хвилинах. Є й позитив – у попередніх двох матчах динамівці проявляли характер, відіграючись у зустрічах проти міцного Копенгагена. Мальме виглядає трохи слабшим за данців, тож кияни не мають права на поразку. Якщо програти шведам, українці втрачають ініціативу і змушені будуть сподіватися на свою перемогу і на чужу допомогу в матчі Копенгаген – Динамо, де обидвох суперників може влаштувати нічия.

Цікаві факти

До зустрічі 1-го туру ЛЄ команди грали лише двічі. Мальме в Кубку чемпіонів 1978/79 не пустив киян у чвертьфінал (2:0 вдома і 0:0 в Україні), а сам зупинився за крок до перемоги в турнірі.

Суддя Краловєц двічі працював на матчах Динамо. Обидва рази в Лізі чемпіонів, де гостьові матчі проти Порту (3:2) та Челсі (2:1) завершувалися поразками. Чеський арбітр обходився без вилучень і пенальті, але більше жовтих карток роздавав киянам (7:1 загалом).

Лише 2 клуби пройшли Лігу Європи від першого кваліфікаційного раунду до групового турніру. Крім Мальме, це Глазго Рейнджерс, який у своїй групі посідає друге місце.

Кияни – рекордсмени за кількістю нічиїх в основній фазі ЛЄ (22, по 11 вдома і на виїзді).

На офіційному сайті УЄФА в перемогу Динамо вірять понад 55% вболівальників, на Мальме ставлять 34,48%.

За межами України динамівці провели на груповому етапі ЛЄ 20 матчів – 9 перемог і 5 поразок.

Обидві команди в минулому сезоні вилетіли від Челсі у плей-офф Ліги Європи. Лондонці у підсумку взяли трофей.

Мальме програло тільки 1 раз за останні 15 домашніх матчів у єврокубках (7 перемог). Було це саме проти Челсі.

Беньямін Вербіч і Артем Шабанов отримали по 2 попередження в попередніх іграх, тому пропустять наступний матч, якщо зароблять ще одну жовту.

Найкращі бомбардири Динамо забили по 6 голів у всіх турнірах. Бєсєдін, Циганков і Вербіч відзначилися по 6 разів, автор переможного м'яча у ворота Мальме Буяльський – 5.

Віктор у свої 22 також залишається найкращим асистентом киян (7 гольових). Тут Циганкову на п'яти наступає 20-річний захисник Миколенко (6 асистів).

Динамо більше не грало проти представників Швеції, а ось Мальме ще 4 рази зустрічався з українськими клубами на групових етапах єврокубків. Шахтар на його полі програв (єдина перемога шведів за часів нашої незалежності), Металіст переміг.

Мальме – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фахівці Marathon Bet вважають фаворитом київський клуб. Причому коефіцієнти на перемогу Динамо падають і тепер становлять 2,50. На Мальме приймають ставки на 3,06. У нічию вірять найменше. Якщо вгадати такий підсумок матчу, кожна поставлена гривня помножиться на 3,34. Цікаво, що найімовірнішим рахунком букмекери бачать 1:1 (коефіцієнт 6,05) та 0:0 (6,45). Найбільш прогнозованою перемогою для обох команд фахівці бачать результат 1:0.

Кадрова ситуація

У Мальме вистачає травмованих. Не зіграє другий найкращий бомбардир Андерс Крістіанесен (10 голів за 33 матчі), який виходив у старті на київський матч команд. Продовжує відновлюватися захисник збірної Швеції Франц Брорссон. Цього тижня проблеми відчули ще 2 гравці основи. Оскар Левіцкі залишить напризволяще центральну зону. Йо-Інге Бергет, якого планували поставити в напад (гол плюс пас на груповому етапі), опинився під серйозним питанням, і це може бути вагома втрата. У Динамо травмовані 2 праві центрбеки – Микита Бурда та Денис Попов. Усі інші відсутні не відіграють особливого значення. Зате повертається Денис Бойко, який не грав 2 місяці – востаннє в єврокубках саме проти Мальме.

Орієнтовні склади на матч Мальме – Динамо

Мальме: Далін – Лассе Нільсен, Расмус Бенгтссон, Сафарі – Ерік Ларссон, Ракіп, Бачіру, Траустасон, Рієкс – Розенберг, Молінс

Динамо: Бущан – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Знову не доводиться чекати зливи голів. Мальме, звісно, спробує притиснути гостей, але наскільки шведи готові домінувати і забивати? Зрештою, Динамо часів Михайличенка дуже комфортно почувається, коли суперник розкривається і дає простір. У першій грі команда Рьослера відчутно побоювалася свого опонента, не награвши навіть на 1 гол. Якщо кияни не припустяться дитячих помилок, як було в Копенгагені, то мають брати 3 очки та виходити з групи, але легко точно не буде – віце-чемпіони Швеції команда дуже не гостинна.

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