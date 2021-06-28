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Хірурги попрацювали з лівим коліном Дембеле. Операція відбулася в одній із фінських клінік. Орієнтовний термін реабілітації багатостраждального француза – 4 місяці. Чергову травму він отримав у таборі збірної Франції на Євро-2020.

До слова, після переїзду на Камп Ноу Усман Дембеле зазнав понад десятка травм різного рівня складності. У минулому сезоні він провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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