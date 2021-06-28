Оборонець Барселони Фірпо Хуніор може стати другим гравцем каталонців, який покине клуб у поточне трансферне вікно.

Фірпо може покинути Барселону вслід за Тодібо, повідомляє Sport.es. Захисник каталонців має перебратись до Лідса у найближчі 2 доби.

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Відома й потенційна сума трансферу – клуб АПЛ виплатить 15 млн євро за іспанського латераля, якого також сватали у Мілан. Зазначається, що Хуніора переконав атакувальний стиль "павичів", а також те, що він може стати гравцем основи.

До слова, Фірпо у минулому сезоні відіграв лише 18 матчів у складі Барселони, записавши до свого активу гол та асист.

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