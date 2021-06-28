Нападающий испанской Барселоны Усман Дембеле снова подвергся хирургическому вмешательству и вылетел на длительный период.

В понедельник вингер был успешно прооперирован, рапортует официальный сайт клуба.

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Хирурги поработали с левым коленом Дембеле. Операция состоялась в одной из финских клиник. Ориентировочный срок реабилитации многострадального француза – 4 месяца. Очередную травму он получил в лагере сборной Франции на Евро-2020.

К слову, после переезда на Камп Ноу Усман Дембеле получил более десятка травм различной степени сложности. В прошлом сезоне он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

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