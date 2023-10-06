Статистичний портал SofaScore оголосив одинадцятку найкращих гравців за підсумками поточного тижня третього за силою єврокубку.

Український захисник Зорі Роман Вантух потрапив до команди тижня за підсумками 2-го туру Ліги конференцій за версією SofaScore.

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25-річний оборонець допоміг луганцям втримати непросту перемогу над ісландським Брейдабліком (1:0), і був визнаний найкращим гравцем матчу. Портал оцінив його гру у 8 балів.

Загалом, символічна збірна туру має наступний вигляд:

Воротар: Марко Маріч (Зрінські).

Захисники: Роман Вантух (Зоря), Клеман Лангле (Астон Вілла), Кенан Байріч (Слован), Даніель Муньйос (Генк).

Півзахисники: Браян Хейнен (Генк), Жульєн Де Сарт (Гент), Бенджамін Нюгрен (Норшелланн).

Нападники: Тарік Тіссаудалі (Гент), Венсан Абубакар (Бешикташ), Джошуа Кінг (Фенербахче).

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