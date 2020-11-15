Швеція втримала перемогу над Хорватією у матчі 5 туру Ліги націй. Дивіться відеоогляд поєдинку.

Господарі мали серйозний намір здобути перші очки, тому ще до перерви двічі вразили ворота Ліваковіча. Деян Кулусевскі встояв на ногах після поштовхів одного суперника і технічним ударом з-під іншого вразив дальній кут – дебютний гол "перлини" Ювентуса за збірну.

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Згодом сольний концерт влаштував Маркус Даніельссон. Захисник шведів подвоїв перевагу перед перервою, а під завісу зустрічі оформив дубль. Щоправда, ворота виявилися своїми, а остаточний рахунок – лише 2:1 на користь "Тре Крунур".