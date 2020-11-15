Дебютна краса Кулусевскі та оригінальний дубль Даніельссона у відеоогляді матчу Швеція – Хорватія – 2:1
11:33 - Читать на русском
Швеція втримала перемогу над Хорватією у матчі 5 туру Ліги націй. Дивіться відеоогляд поєдинку.
завершено
Господарі мали серйозний намір здобути перші очки, тому ще до перерви двічі вразили ворота Ліваковіча. Деян Кулусевскі встояв на ногах після поштовхів одного суперника і технічним ударом з-під іншого вразив дальній кут – дебютний гол "перлини" Ювентуса за збірну.
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Згодом сольний концерт влаштував Маркус Даніельссон. Захисник шведів подвоїв перевагу перед перервою, а під завісу зустрічі оформив дубль. Щоправда, ворота виявилися своїми, а остаточний рахунок – лише 2:1 на користь "Тре Крунур".
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