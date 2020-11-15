Дебютная красота Кулусевски и оригинальный дубль Даниельссона в видеообзоре матча Швеция – Хорватия – 2:1
11:33 - Читати українською
Швеция удержала победу над Хорватией в матче 5 тура Лиги наций. Смотрите видеообзор поединка.
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Хозяева имели серьезное намерение добыть первые очки, поэтому еще до перерыва дважды поразили ворота Ливаковича. Деян Кулусевски устоял на ногах после толчков одного соперника и техничным ударом из-под другого поразил дальний угол – дебютный гол "жемчужины" Ювентуса за сборную.
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Позже сольный концерт устроил Маркус Даниельссон. Защитник шведов удвоил преимущество перед перерывом, а под занавес встречи оформил дубль. Правда, ворота оказались своими, а окончательный счет – всего 2: 1 в пользу "Тре Крунур".
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