Хозяева имели серьезное намерение добыть первые очки, поэтому еще до перерыва дважды поразили ворота Ливаковича. Деян Кулусевски устоял на ногах после толчков одного соперника и техничным ударом из-под другого поразил дальний угол – дебютный гол "жемчужины" Ювентуса за сборную.

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Позже сольный концерт устроил Маркус Даниельссон. Защитник шведов удвоил преимущество перед перерывом, а под занавес встречи оформил дубль. Правда, ворота оказались своими, а окончательный счет – всего 2: 1 в пользу "Тре Крунур".