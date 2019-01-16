Дебелко віддав асист за Ерцгебірге Ауе, але може все одно залишитись без контракту

Український форвард Роман Дебелко віддав асист у спарингу за німецький Ерцгебірге Ауе, однак може не отримати контракт.

Ерцгебірге Ауе провів спаринг під час зимових зборів. Український легіонер Роман Дебелко знаходиться в німецькому клубі на перегляді.

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Як повідомляє видання Tag 24, для хавбека це був останній шанс заробити контракт, і футболіст віддав асист. Щоправда, навіть результативна дія може не переконати Ерцгебірге.

Команда після першої частини сезону займає 12 сходинку в турнірній таблиці 2 Бундесліги та має 22 очки.

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