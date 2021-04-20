Агробізнес

Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу оголосив список гравців, які можуть зіграти у прийдешньому поєдинку проти Агробізнеса.

Динамо вирушило до Тернополя на протистояння 1/2 фіналу Кубка України. Тренерський штаб розраховуватиме на 21 гравця, інформує офіційний сайт клубу.

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Весь список виглядає наступним чином:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Захисники: Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Сідклей, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков;

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.

Зауважимо, протистояння Агробізнеса з Динамо за вихід у фіналу Кубка України відбудеться вже завтра, 21 квітня. Початок дуелі – о 16:00. На попередній стадії кияни здолали Колос, а "хлібороби" сенсаційно вибили Шахтар.

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