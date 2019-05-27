Де Лігт зізнався, що досі не знає, де продовжить кар'єру

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт не має чіткої відповіді щодо свого майбутнього.

"Очевидно, що англійська Прем'єр-ліга – чудовий турнір, чемпіонат Іспанії – теж, але ж в Європі є не тільки ці ліги.

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Якщо чесно, я не знаю, де буду грати в наступному сезоні, і не думаю про це. Зараз я зосереджений на фінальному раунді Ліги націй, а потім вже займуся трансфером", – цитує де Лігта ESPN.

У півфіналі Ліги націй Нідерланди зіграють 6 червня проти Англії, а потім, залежно від результату, 9 червня зіграють за головний приз турніру або за третє місце. Другу півфінальну пару склали Португалія і Швейцарія.

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