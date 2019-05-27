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Де Лигт признался, что пока не знает, где продолжит карьеру

06:30 72 Читати українською
Де Лигт признался, что пока не знает, где продолжит карьеру
Маттейс Де Лигт / фото из соцсетей

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт не имеет четкого ответа относительно своего будущего.

"Очевидно, что английская Премьер-лига – отличный турнир, чемпионат Испании – тоже, но в Европе есть не только эти лиги.

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Если честно, я не знаю, где буду играть в следующем сезоне, и не думаю об этом. Сейчас я сосредоточен на финальном раунде Лиги наций, а потом уже займусь трансфером", – цитирует Де Лигта ESPN.

В полуфинале Лиги наций Нидерланды сыграют 6 июня против Англии, а затем, в зависимости от результата, 9 июня сыграют за главный приз турнира или третье место. Вторую полуфинальную пару составили Португалия и Швейцария.

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Аякс Аякс Нидерланды Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт
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