"Я дуже радий. Особливо за команду. У минулому сезоні вона нічого не здобула. Радий за клуб і президента, який повірив у мене. Радий за донецьких уболівальників, які не можуть підтримувати нас фізично. Це перший крок. Попереду буде важливий матч у чемпіонаті. Навіть після перемоги нам потрібно бути голодними. Це наш менталітет.

Шахтар – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Ми граємо з розумом і серцем. Без цього не існує великих команд. Думаю, що мої хлопці повинні більше вірити в себе. Вони ще молоді. У минулому сезоні у них не зовсім виходило, але вони все сильні футболісти. Матвієнко? Хочу бачити його завжди таким, як сьогодні. У нього дуже високий рівень. Моя перепалка з Вукоєвічем? Якщо потрібно підвищити градус, ми теж готові до цього.

Вважаю, що Динамо – дуже сильна команда. Вони чемпіони. Їхній тренер виграв дуже багато трофеїв. Думаю, що вони будуть фаворитами, але наш клуб теж має престиж. Ми повинні показати, що ми на правильному місці. Через 11 днів ми повинні зіграти ще краще", – резюмував італієць у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що "гірники" впевнено здолали Динамо в битві за Суперкубок країни після дублю Траоре та гола Алана Патріка.

Шахтар розгромив Динамо і завоював Суперкубок України – Де Дзербі солідно переграв Луческу в дебютній дуелі тренерів